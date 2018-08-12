لويس إنريكي: أعيش في حيرة مع المنتخب الإسباني لهذا السبب

أبدى لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا إعجابه بإقامة مباراة السوبر الإسباني بين برشلونة وإشبيلية في مدينة طنجة المغربية.

وأشاد مدرب المنتخب الإسباني بفكرة إقامة اللقاء في المغرب وقال: “إنه مميز بسبب المكان الذي يقام فيه ملعب رائع وحماس كبير والمدرجات ممتلئة بالجماهير.”

وأكد لويس إنريكي أنه يحترم قرار مدافع برشلونة جيرارد بيكيه بالاعتزال الدولي وقال: “قراره كان لا رجعة فيه واتخذه قبل سنتين، لم أستطع إقناعه لكن علينا احترام قراره والاعتراف بما قدمه طيلة مشواره مع المنتخب.”

وتحدث مدرب المنتخب الإسباني عن لائحته الأولى وقال: “المشكلة أني أملك لائحة من 72 لاعبًا والاختيار صعب، عليّ أن أرى كيف سيكون اللاعبون قبل اختيارهم وهناك لاعبون سيتواجدون دون مفاجأة.”

وأكد المدرب السابق لبرشلونة أنه متحمس لبداية مشواره مع المنتخب الإسباني وقال: “مهما كان المنافس أنا متحمس، لكن هناك لقاء كبير في ويمبلي أمام إنجلترا الذي قدمت كأس عالم ممتازة، وأعتقد أننا كلنا في حاجة لمشاهدة لقاء ممتع ونستمتع به.”