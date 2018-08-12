مباراة برشلونة وإشبيلية.. فالفيردي يتجنب مشاكل اللاعبين الأجانب

فضّل إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة وضع الوافد الجديد البرازيلي مالكوم خارج لائحة 18 لاعبًا الذين يخوضون لقاء السوبر الإسباني بطنجة لتجنب المشاكل مع الفريق المنافس بسبب اللاعبين الأجانب.

ورغم كون البرازيلي مارلون سانتوس بدوره خارج اللائحة لكن عدم وجود قرار رسمي من الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني وإدارة فريق برشلونة بشأن حصول البرازيلي فيليب كوتينيو على الجنسية البرتغالية والتي ستخرجه من لائحة اللاعبين الأجانب في الفريق ، دفع مدرب برشلونة لإبعاد لاعب أجنبي والاكتفاء بثلاثة وهم البرازيليان كوتينيو وأرثر والتشيلي أرثور فيدال .

وكان إشبيلية قد هدد باللجوء للقضاء في حال إشراك برشلونة أكثر من 3 لاعبين أجانب وساندته رابطة الدوري الإسباني في قرار الاتحاد الإسباني بإشراك كل الأجانب في اللقاء.

من جهة أخرى فضّل فالفيردي وضع الإسباني / المغربي منير الحدادي على دكة البدلاء على حساب باكو ألكاسير الذي أخرجه من لائحة 18 لاعبًا ليصبح مصيره أقرب للخروج من الحدادي.

ويفضل فالفيردي الاحتفاظ بمنير الحدادي لصغر سنه ولكونه ابن مدرسة برشلونة على حساب مهاجم فالنسيا السابق الذي سيغادر الفريق في الأيام القادمة.