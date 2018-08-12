فالنسيا الإسباني يتعاقد مع الفرنسي كيفين جاميرو لاعب أتلتيكو مدريد بـ 16 مليون يورو

أعلن نادي فالنسيا الإسباني، تعاقده مع لاعب كرة القدم الفرنسي كيفين جاميرو قادمًا من أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني:”تعاقدنا مع كيفين جاميرو بعد الاتفاق مع مسؤولي أتلتيكو مدريد الإسباني على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد”، دون الكشف عن مدة التعاقد.

وأضاف النادي في بيانه:”المهاجم الفرنسي انتقل إلى فالنسيا مقابل 16 مليون يورو، بالإضافة إلى 2 مليون يورو كمتغيرات”.

وانتقل جاميرو (31 عامًا) إلى أتلتيكو مدريد العام 2016 مقابل 30 مليون يورو، وخاض وقتها 82 مباراة مع فريق العاصمة، مسجلًا 27 هدفًا.

وساهم المهاجم الفرنسي بتتويج أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الماضي.