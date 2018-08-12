لويس سواريز يحرز هدفًا مذهلًا قبل مباراة برشلونة وإشبيلية (فيديو)

قبل ساعات على مواجهة إشبيلية في السوبر الإسباني انتشر مقطع فيديو قصير للنجم الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة وهو يسجل هدفًا مذهلًا في التدريب الأخير للفريق قبل السفر للمغرب.

وقرر الاتحاد الإسباني لأول مرة اللجوء لنظام المباراة الواحدة في المواجهة في وقت لاحق يوم الأحد بين برشلونة بطل الدوري وكأس الملك وإشبيلية وصيفه في الكأس والتي تقام لأول مرة على الإطلاق خارج البلاد.

ويستضيف ملعب “ابن بطوطة” في مدينة طنجة المغربية مواجهة السوبر الإسباني بين الفريقين لكن قبل السفر أحرز سواريز هدفًا بكعب قدمه من الوضع طائرًا بعد تمريرة عرضية ليضع الكرة في مرمى زميله الهولندي ياسبر سيلسين الذي سيحرس مرمى الفريق الكتالوني في طنجة.