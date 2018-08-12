مباراة برشلونة وإشبيلية.. 4 أمور يجب أن تعرفها عن السوبر الإسباني

تتجه الأنظار، مساء الأحد ، إلى ملعب طنجة بالمغرب لمتابعة مباراة السوبر الإسباني المرتقبة لكرة القدم بين برشلونة حامل لقب الدوري وكأس الملك ونظيره إشبيلية وصيف الكأس.

وينتظر الجميع الظهور الأول لنادي برشلونة هذا الموسم مع مديره الفني إرنست فالفيردي في مواجهة إشبيلية والصراع على لقب السوبر الإسباني.

وتستعرض “إرم نيوز” كل التفاصيل المتعلقة بمباراة السوبر الإسباني وخطط الفريقين والعديد من الأمور الفنية خلال التقرير التالي:

حدث تاريخي

يعد لقاء طنجة تاريخياً بكل المقاييس بالنسبة لبطولة السوبر الإسباني خاصة أنها تقام لأول مرة خارج حدود إسبانيا منذ انطلاق البطولة عام 1982.

وتم تغيير نظام البطولة هذا الموسم إلى مباراة واحدة بدلاً من اللعب بنظام الذهاب والإياب بعدما اختلف الناديان حول تحديد موعد المباراتين.

صراع سوبر

يعد اللقاء صراعًا مكررًا بين برشلونة وإشبيلية على لقب السوبر الإسباني بدأ في عام 2010 وفاز البارسا بنتيجة 4-0 بعد السقوط بثلاثية في جولة الذهاب.

وتقابلا في نسخة 2016، وفاز برشلونة ذهابًا وإيابًا بثلاثية وثنائية دون رد كما تقابلا مرتين في كأس السوبر الأوروبي.. ويعد برشلونة أكثر الأندية تتويجاً بالسوبر الإسباني برصيد 12 لقبًا بينما فاز إشبيلية مرة وحيدة عام 2007.

ولم يفز إشبيلية على برشلونة منذ 3 أعوام تقريبًا حين فاز يوم 3 أكتوبر 2015 بنتيجة 2-1 ولكنه لم ينجح على مدار 9 مباريات متتالية في حصد أي انتصار أمام البارسا.

موسم فالفيردي

تنتظر جماهير برشلونة ظهور الفريق في موسمه الجديد مع المدير الفني إرنست فالفيردي وسط طموحات كبيرة لمواصلة السيطرة محليًا على البطولات والتطلع للعودة لزعامة أوروبا والتتويج بدوري الأبطال.

وأبرم برشلونة بعض الصفقات المميزة على رأسها البرازيلي مالكوم جناح بوردو الفرنسي والفرنسي كليمنت لينجليت مدافع إشبيلية والبرازيلي آرثر والتشيلي آرتور فيدال بينما رحل ييري مينا ولوكاس دين وأليكس فيدال وجيرارد دلوفيو وأندريه غوميز بجانب باولينهو وأندريس إنييستا.

وينتظر الكثيرون الخلطة الهجومية للبارسا التي تعتمد على طريقة 4-3-3 مع وجود المثلث الأمامي ليونيل ميسي ولويس سواريز والوافد الجديد مالكوم بينما يقود فيليب كوتينيو مهمة الربط بين الوسط والهجوم مع الثنائي سيرجيو بوسكيتس وآرثر.

ويعتمد البارسا على ثنائي الدفاع جيرارد بيكيه ولينجلت مع نيلسون سيميدو وجوردي ألبا في رباعي يملك الخبرات في الخط الخلفي للبارسا.

وأكد أيمن يونس، مهاجم منتخب مصر الأسبق لإرم نيوز أن برشلونة فريق كبير ويملك قدرات مميزة موضحًا أن فالفيردي قام بعملية بناء رائعة وتجديد للدماء بشكل ممتاز.

وأوضح أن برشلونة يستطيع أن يقدم موسمًا قويًا بشرط التجانس السريع بين اللاعبين الجدد والقدامى خاصة في الخط الأمامي مؤكدًا أن هناك صفقات ستصنع الفارق بالنسبة للبارسا هجومياً.

مفاجأة أندلسية

يبحث فريق إشبيلية عن مفاجأة أندلسية في مواجهة برشلونة، ويقود إشبيلية مديره الفني الإسباني بابلو ماشين الذي حقق نتائج جيدة في الموسم الماضي مع فريق جيرونا ومن قبل مع نومانسيا.

وضم إشبيلية بعض اللاعبين المميزين مثل الفرنسيين جوريس جناجنون وإبراهيم أمادو بجانب أليكس فيدال وأندريه سيلفا وسيرجي جوميز.

ويعتمد إشبيلية على خبرة نجومه خاصة الفرنسي وسام بن يدر ومانويل نوليتو وخيسوس نافاس وسيرجيو إسكوديرو لخلخلة دفاعات البارسا.