موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية اليوم في كأس السوبر الإسباني والقناة الناقلة

يحتضن ملعب “طنجة” في المغرب، مساء اليوم الأحد، مباراة برشلونة وإشبيلية في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وستشهد النسخة الحالية لـ”السوبر الإسباني” العديد من التغييرات التي سيتم تطبيقها للمرة الأولى، في مقدمتها إقامة المسابقة خارج إسبانيا، بالإضافة إلى استخدام التغيير الرابع في حالة خوض وقت إضافي، وكذلك استخدام تقنية حكم الفيديو “VAR”.

ويدخل فريق برشلونة بقيادة مديره الفني أرنيستو فالفيردي المباراة، بعد أن تمكن من الجمع بين ثنائية الدوري الإسباني والكأس المحلية في الموسم الماضي.

ويسعى الفريق الكتالوني للتتويج بأول ألقابه في الموسم الجديد، وبلقبه الـ13 في مسابقة كأس السوبر الإسباني. ولتحقيق ذلك سيعتمد فالفيردي على مجموعة من نجومه، على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يملك سجلًا جيدًا من الأهداف أمام إشبيلية، والهداف الأوروغوياني لويس سواريز، والبرازيلي فيليبي كوتينيو، وغيرهم من العناصر الهجومية.

أما إشبيلية، الذي يشارك في السوبر الإسباني بصفته وصيفًا لحامل لقب كأس ملك إسبانيا، فيطمح للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، وإلى الانتقام من خسارة نهائي كأس الملك في الموسم الماضي أمام برشلونة بنتيجة مذلة (0-5).

ويتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا غفيرًا، نظرًا لقيمة الفريقين، خاصة برشلونة، الذي يحظى بشعبية كبيرة في شمال المغرب.

يذكر أن برشلونة سبق له أن زار ملعب “طنجة الكبير” قبل 6 سنوات، وفاز على الرجاء المغربي بثمانية نظيفة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

ستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المغرب، العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، عبر قنوات “أبوظبي الرياضية HD 3” ويعلق عليها الثنائي عصام عبده ومحمد الشامسي، وسيدير اللقاء الحكم الإسباني المدريدي كارلوس ديل سيرو غراندي.