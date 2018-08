إشبيلية يعلن رسميًا ضم أندريه سيلفا من ميلان الإيطالي

كشف نادي إشبيلية الإسباني رسميًا عن تعاقده مع اللاعب الدولي البرتغالي، أندريه سيلفا، مهاجم نادي ميلان الإيطالي في الميركاتو الصيفي الحالي.

ونشر الموقع الرسمي للنادي تفاصيل الصفقة، حيث ستكون على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بمقابل خمسة ملايين يورو، مع وجود بند يتيح شراءه في شهر يونيو 2019 بمقابل 30 مليون يورو.

وسيخضع اللاعب البرتغالي خلال الساعات القليلة المقبلة للكشف الطبي الشامل، قبل الانضمام بشكل رسمي، وانطلاق التدريبات الجماعية مع لاعبي إشبيلية للتحضير لبداية بطولة الدوري.

وانتقل “سيلفا” في صيف العام 2016 إلى ميلان من صفوف بورتو البرتغالي، وكان الأخير قد سجل من خلاله اللاعب 24 هدفًا في 58 مباراة، بينما في الروسونيري استطاع تسجيل 12 هدفًا في 26 مباراة.

وشارك سيلفا في كأس العالم مع البرتغال حيث خاض 3 مباريات، لكنه لم يسجل أي أهداف.

ولكن لم يكن لـ “سيلفا” دور فعال خلال الموسمين الماضيين في ميلان، لذلك قرر الرحيل عن سان سييرو، للبحث عن فرصة حقيقية تضمن له المشاركة المستمرة بالمباريات.

???? | André Silva arrives in Seville ahead of completing his move to Sevilla pic.twitter.com/2JNi4JXqb2

— Milan Eye (@MilanEye) August 11, 2018