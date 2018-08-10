ريال مدريد يحسم بقاء مودريتش بزيادة راتبه

حسم ريال مدريد مستقبل النجم الكرواتي لوكا مودريتش بزيادة راتبه وإغلاق ملف رحيله إلى إنتر ميلان خاصة بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن راتب قائد كرواتيا سيصبح مساويا لما يتقاضاه القائد سيرجيو راموس وأقل من النجم الويلزي غاريث بيل صاحب أعلى أجر حاليا في الفريق.

وجاءت زيادة راتب مودريتش بعدما قدمه للنادي خلال السنوات الماضية فضلا عن تألقه مع كرواتيا وقيادتها إلى نهائي كأس العالم الأخيرة قبل الخسارة 4-2 أمام فرنسا في نهائي موسكو منتصف الشهر الماضي.

ومودريتش ليس واحدا من اللاعبين الأعلى أجرا في النادي الملكي حيث يحصل على 6.5 مليون يورو سنويا بينما يتصدر بيل قائمة الرواتب بنحو 11 مليون يورو يليه القائد راموس ثم كريم بنزيما وتوني كروس في المستوى التالي وكلاهما يحصل على 8.5 مليون سنويا.

ويمتد عقد مودريتش الحالي مع ريال مدريد لعامين قادمين وبانضمامه إلى زملائه في التدريبات عقب انتهاء اجازته بعد المونديال يكون قائد كرواتيا قد قطع الشك باليقين بشأن بقائه في النادي الملكي.