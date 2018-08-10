هل نجح أتلتيكو مدريد في جلب أفضل تشكيل على مدار تاريخه؟

يدخل أتلتيكو مدريد موسم 2018-2019 بلائحة قوية من اللاعبين بعد صيف ساخن تمكن خلاله من الحفاظ على نجومه الكبار، وتعزيز صفوفه بصفقات مهمة تجعله مؤهلًا لمنافسة الكبيرَينِ في إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة والعودة لتحقيق حلمه الكبير بالفوز بدوري أبطال أوروبا.

وتمكن أتلتيكو مدريد من تجاوز صيف ساخن حيث حافظ على أبرز نجومه الحارس السلوفيني يان أوبلاك الذي كان مطلوبا بقوة في عدة أندية كبرى والمدافع الأوروغوياني دييغو غودين الذي كانت أندية إيطاليا وإنجلترا تسعى لضمه والأهم كان تجاوز أزمة الفرنسي أنطوان غريزمان الذي كان قريبًا من الرحيل نحو برشلونة.

وتمكن أتليتيكو مدريد من القيام بتعاقدات مهمة أدت لتقوية لائحته بداية من التشكيل الرسمي لدكة البدلاء وغالبًا ما اشتكى المدرب الأرجنتيني من عدم توفره على بدلاء أقوياء كمنافسيه ما أدى لخسارة عدة نقط في الدوري وحتى قاريًا.

وأصبح أتلتيكو مدريد أقوى في الموسم القادم ويتوفر على أفضل تشكيلة في تاريخه حسب صحيفة ” ماركا ” لعدة أسباب نستعرضها:

التعاقد مع الفرنسي توماس ليمار والبرتغالي جيلسون مارتينيز

يوفر الثنائي الجديد للمدرب دييغو سيميوني مزيدًا من الجودة والسرعة وأكد ليمار في اللقاءات الودية انسجامه بسرعة وقدرته على تقديم الإضافة، بينما يحتاج الجناح البرتغالي لبعض الوقت للتأقلم مع أسلوب الفريق والدوري الإسباني.

الدفاع والحارس أوبلاك

تمكن الفريق من الحفاظ على حارسه الدولي السلوفيني يان أوبلاك الذي يصفه العديد بالحائط إذ وقف أمامه أفضل المهاجمين في أوروبا، كما تعاقد مع الإسباني أدان كحارس بديلًا.

وفي الدفاع مازال نفس اللاعبين في الفريق ومنهم الثنائي الأوروغوياني دييغو غودين وخوسي ماريا خيمينيز والفرنسي المتألق في كأس العالم لوكاس هيرنانديز والبرازيلي فيليبي لويس وستيفان سافيتش لاعب الجبل الأسود والمخضرم خوان فران.

التعاقد مع سانتياغو أرياس

المدافع الكولومبي اختير أفضل لاعب في الدوري الهولندي رفقة إيندهوفن وتمكن أتلتيكو مدريد من التعاقد معه إذ عوض رحيل الكرواتي سيمي فيرسالجكو نحو إنتر ميلان، ليبقى الفريق يتوفر على رواق أيمن قوي وأسرع.

خط وسط شاب وقوي

مع خروج المخضرم العميد غابي نحو السد القطري، تعاقد الفريق مع لاعبه السابق النجم الشاب رودري من فياريال، ليصبح خط الوسط أكثر شبابًا بتواجد كل من كوكي وساوول نغويز إذ يعبّرون عن أفضل ثلاثي وسط الميدان في أوروبا.

هجوم قوي

مع تمكن الفريق من الحفاظ على نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان، وتواجد المهاجم الإسباني دييغو كوستا والأرجنتيني أنخل كوريا والإسباني فيتولو والتعاقد مع البرتغالي جيلسون مارتنيز والكرواتي نيكولا كالينيتش، أصبح هجوم أتلتيكو مدريد أقوى حاليًا.

دكة بدلاء جيدة

يملك المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني وفرة من لاعبين في كل الخطوط، ويمتازون بالجودة وهو ما يمنحه فرصة أكبر للمداورة والتوفر على بدلاء كبار بإمكانهم تقديم الإضافة للفريق.

وستتوفر دكة البدلاء على لاعبين بقيمة كبيرة كالبرتغالي جيلسون مارتينيز والأرجنتيني كوريا والإسباني فيتولو والحارس أدان والمدافع البرازيلي فيليبي لويس ولاعب الوسط الغاني توماس بارتي، والمخضرمَينِ الإسباني خوان فران وسافيتش لاعب منتخب الجبل الأسود.