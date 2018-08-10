بهذه الطريقة.. لوكا مودريتش يُطمئن جماهير ريال مدريد (صورة)

بعث الكرواتي لوكا مودريتش رسالة طمأن فيها جماهير ريال مدريد الإسباني، في ظل انتشار شائعات حول احتمالية انتقاله لإنتر ميلان الإيطالي.

ونشر مودريتش اليوم الجمعة عبر حسابه على تويتر صورة له وهو يتدرب مع الريال وكتب تحتها “العودة للعمل” (Back to Work!).

وكان مودريتش، الذي سيكمل الشهر المقبل عامه الـ33، قاد منتخب بلاده لاحتلال وصافة مونديال روسيا واختير أفضل لاعب في البطولة، إذ عاد لتدريب الريال الأربعاء الماضي، بعد انتهاء عطلته، وسط انتشار تقارير حول رغبته في الرحيل إلى “النيراتزوري”.