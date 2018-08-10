ريال مدريد يتفق مع تياغو ألكانتارا لاعب بايرن ميونخ

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن ريال مدريد اتفق مع تياغو ألكانتارا لاعب بايرن ميونخ الحالي، والسابق لبرشلونة، على الانضمام للنادي الملكي في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا لإذاعة “أوندا سيرو” فإن ريال مدريد اتفق مع ألكانتارا على الانضمام إليه لتعويض انتقال الكرواتي ماتيو كوفاسيتش إلى تشيلسي.

وأضافت الإذاعة الإسبانية أن الصفقة قد تكلف خزينة ريال مدريد 50 مليون يورو.

وألكانتارا لاعب سابق لنادي برشلونة، الغريم التقليدي لريال مدريد، إذ غادر النادي الكتالوني صيف العام 2013 إلى بايرن ميونخ مقابل 25 مليون يورو، ويمتد عقده مع الفريق البافاري حتى العام 2021.

ويبلغ ألكانتارا من العمر 27 عامًا، وهو من خريجي مدرسة برشلونة ولعب مع الفريق الأول 100 مباراة سجل فيها 11 هدفًا وصنع 20، في حين سجل 25 هدفًا وصنع 27 في 153 مباراة مع بايرن ميونخ.

كما لعب ألكانتارا مع المنتخب الإسباني 31 مباراة سجل فيها هدفين.