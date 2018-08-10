رسميًا.. ريال مدريد يسمح لمدافعه بالرحيل إلى ريال سوسيداد (صور)

أعلن نادي ريال مدريد وريال سوسيداد توصلهما لاتفاق بإعارة اللاعب ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر للنادي الملكي إلى النادي الباسكي لمدة موسم واحد فقط.

ونشر الموقع الرسمي لريال سوسيداد بيانًا أكد فيه أنّ اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، تخطى الكشف الطبي، وسيتم تقديمه خلال الأيام القليلة المقبل.

يشار إلى أن ثيو هيرنانديز كان أحد نجوم الدوري الإسباني موسم 2016/2017، مع نادي ديبورتيفو ألافيس، إذ كان يلعب له معارًا من أتلتيكو مدريد، ثم انتقل إلى ريال مدريد صيف العام 2017.

ولعب تيو 23 مباراة فقط مع ريال مدريد، ليطلب الرحيل إلى ريال سوسيداد

ولم يجد تيو فرصته في اللعب أساسيًا في ظل وجود البرازيلي مارسيلو.

يشار إلى أن ريال مدريد أعار أيضًا المغربي أشرف حكيمي إلى بروسيا دورتموند، وماتيو كوفاسيتش إلى تشيلسي، وباع البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، في حين تعاقد مع ألفارو أودريوزولا وتيبو كورتوا وفينيسيوس جونيور وأندري لونين.