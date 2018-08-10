ضمن صفقة ثلاثية.. ريال مدريد يستعد للتعاقد مع مهاجم جديد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة، أن ريال مدريد سيكون طرفًا في صفقة ثلاثية، لتعزيز صفوفه، خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وقالت إذاعة “أوندا سيرو”، إن ريال مدريد سيشارك في عملية ثلاثية الأطراف، إذ سينتقل رودريغو مورينو، مهاجم فالنسيا للفريق الملكي، في حين سينتقل بورخا مايورال إلى إشبيلية، بينما يرحل كيفين غاميرو لاعب أتلتيكو مدريد إلى فالنسيا.

ووفقًا للإذاعة فإن ريال مدريد سيعمل على تقديم 60 مليون يورو، من أجل ضم مورينو، البالغ من العمر 27 عامًا، لكن فالنسيا يطلب الحصول على مبلغ أكبر، للتخلي عن خدمات مهاجمه، الذي يريده جولين لوبتيغي مدرب ريال مدريد.

وسجل مورينو 37 هدفًا في 135 مباراة مع فالنسيا، وسجل أيضًا 45 هدفًا في 119 مباراة مع بنفيكا البرتغالي، علمًا أنه سبق أن لعب للفريق الرديف في ريال مدريد.