نادي فياريال الإسباني يقدم كازورلا للجماهير والإعلام بطريقة “ساحرة” (فيديو)

استعان نادي فياريال الإسباني بساحر خلال تقديم اللاعب سانتي كازرولا، المنضم حديثًا للفريق من آرسنال الإنجليزي.

وحضر الساحر وقدّم كازورلا للجمهور في ملعب “لا سيراميكا في حفل استعراضي أُطلق عليه “عودة الساحر”.

وبعد عامين من معاناته من إصابة وصفها المدرب الفرنسي آرسين فينغر بأنها «أسوأ ما رأيت»، كشف أداء الإسباني سانتي كازورلا المشجع أمام مونبيليه السبب وراء رغبة فياريـال في ضمه إليه.

وكان الأطباء قد أخبروا لاعب آرسنال السابق، الذي خضع لـ 8 عمليات جراحية لإصابة متكررة في الكاحل، أنه سيكون محظوظًا إذا تمكن من استعادة قدرته على المشي بصورة طبيعية، ناهيك عن العودة إلى اللعب على الصعيد الاحترافي.

وقال الإسباني كازورلا عقب عودته للملاعب بعد 636 يومًا قضاها بعيدًا عن المستطيل الأخضر منذ أكتوبر 2016، حين شارك بديلًا في الشوط الثاني مع فياريال الذي كان يخوض مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد: “استعادة الشعور بأنني لاعب كرة قدم حدث فريد”.