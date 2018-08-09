غريزمان وغودين وباييه يتنافسون على جائزة الأفضل في الدوري الأوروبي 2017-2018

غريزمان وغودين وباييه يتنافسون على جائزة الأفضل في الدوري الأوروبي 2017-2018

الإعلان عن الفائز يوم 31 أغسطس/ آب الجاري بعد نهاية قرعة دور مجموعات الدوري الأوروبي 2018-2019".

المصدر: فريق التحرير

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، قائمة المرشحين لأفضل لاعب في بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) للموسم الماضي 2017-2018.

وقال الاتحاد القاري للعبة على موقعه الإلكتروني: “القائمة ضمت ثنائي أتليتكو مدريد الإسباني، الفرنسي أنطوان غريزمان، والأوروغوياني دييغو غودين، بالإضافة إلى ديميتري باييه، نجم مارسيليا الفرنسي”.

وأضاف: “سيكون الإعلان عن الفائز يوم 31 أغسطس/ آب الجاري بعد نهاية قرعة دور مجموعات الدوري الأوروبي 2018-2019”.

يذكر أن أتلتيكو مدريد توج بلقب النسخة الماضية لبطولة “يوروبا ليغ” بعد تغلبه على مارسيليا في النهائي بثلاثية نظيفة.

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