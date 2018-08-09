كوتينيو يخطف قميص غريزمان في نادي برشلونة (صورة)

أعلن نادي برشلونة أن نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو سيرتدي القميص رقم 7 من الآن فصاعدًا، وذلك بعد فشل التعاقد مع أنطوان غريزمان مهاجم فرنسا وأتلتيكو مدريد.

وكان برشلونة قد حجز هذا الرقم الذي خلا بعد رحيل الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو إلى الصين؛ من أجل غريزمان الذي حسم موقفه بالبقاء في أتلتيكو قبل الذهاب إلى كأس العالم وقيادة منتخب بلاده للقب.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية: إن كوتينيو المنضم للنادي الكتالوني في يناير/ كانون الثاني الماضي كان يرتدي القميص 14، لكنه فضّل الاستغناء عنه من أجل قميص ماسكيرانو.

وارتدى هذا القميص العديد من النجوم السابقين في برشلونة أبرزهم لويس فيغو قبل انتقاله إلى ريال مدريد، حيث دافع عن ألوان النادي الكتالوني بين عامي 1995 و2000.

وكذلك الأرجنتيني السابق خافيير سافيولا ودافيد فيلا وبيدرو، واشتهر كذلك المهاجم السويدي هنريك لارسون بين جماهير كتالونيا بالرقم 7 حيث خاض موسمين بين عامي 2004 و2006.

وسيعلن بطل الليغا خلال أيام قليلة قائمة كاملة بأسماء اللاعبين وأرقام قمصانهم للموسم الجديد الذي يبدأ بمواجهة إشبيلية في السوبر المحلي في مدينة طنجة المغربية، يوم الأحد المقبل.