رسميًا.. الاستعانة بتقنية (VAR) في كأس السوبر الإسباني

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن استخدام تقنية الفيديو (VAR) خلال مباراة السوبر بين إشبيلية وبرشلونة المقرر لها الأحد المقبل على ملعب “طنجة” بالمغرب.

ونشر موقع الاتحاد الإسباني اليوم الخميس، بيانًا قال فيه: “تشهد مباراة السوبر بين إشبيلية وبرشلونة استخدام تقنية الفيديو كأول مباراة رسمية لمسابقة إسبانية تستعين بهذه التقنية”.

وأضاف: “حصل الاتحاد الإسباني على موافقة الاتحاد الدولي للعبة، على استخدام تقنية الفيديو بعد التأكد من المواصفات الفنية لملعب طنجة”.

واختتم الاتحاد بيانه قائلًا: “يجب على كلا الناديين تقبل استخدام تقنية الفيديو في هذه المباراة، وستجرى الاختبارات الأخيرة على الملعب ظهر بعد غد السبت”.

وشرع الاتحاد الدولي، في تطبيق الفكرة للمرّة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت باليابان، في ديسمبر/كانون الأول 2016، بهدف مساعدة الحكام على اتخاذ القرار الصائب في بعض اللعبات المثيرة للجدل، وتم تطبيقها في مونديال روسيا الذي توّج به أخيرًا منتخب فرنسا.

ويحمل لقب السوبر الإسباني فريق ريال مدريد، ويعد برشلونة أكثر من توج به في 12 مناسبة.