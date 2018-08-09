نادي برشلونة يتوصل لاتفاق “مشروط” مع أياكس أمستردام لضم دي يونغ

توصل نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لاتفاق مع أياكس أمستردام الهولندي بشأن التعاقد مع لاعب الوسط الشاب فرينكي دي يونغ، لكن هذه الصفقة تتوقف على أداء فريق المدرب “إيريك تين هاغ” في تصفيات دوري أبطال أوروبا.

ويريد أياكس بقاء “دي يونغ” في ملعب يوهان كرويف، لكنه يدرك أيضًا أن برشلونة يريد اللاعب، لكن اللاعب ملتزم في الوقت ذاته بالبقاء مع فريقه الهولندي رغم أنه يدرك أن مسيرته في الملاعب سيطرأ عليها تغيير جذري من خلال الانضمام إلى برشلونة، واللعب إلى جوار ليونيل ميسي.

ووافق المدير الرياضي للنادي الهولندي مارك أوفرمارس على اقتراح برشلونة بضم دي يونغ الصيف الحالي في حال وداع دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وفي حال تأهل الفريق، ومشاركته في دور المجموعات، ستتم مناقشة بيع اللاعب الموسم المقبل، وليس هذا الموسم.

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية يوم الخميس أن أوفرمارس أكد أن أولوية أياكس التأهل إلى دوري الأبطال، ولن يقبل أي شيء يشتت انتباه اللاعبين قبل ذلك لأنه في حال المشاركة يريد “دي يونغ” اللعب في البطولة، والذهاب فيها إلى أبعد حد ممكن.

ويرتبط دي يونغ بعقد مع أياكس حتى 30 يونيو/حزيران 2022.

وتعادل أياكس 2-2 مع ستاندارد لييغ البلجيكي في مباراة الذهاب من الدور الثالث من تصفيات دوري أبطال أوروبا، وإذا تمكنوا من الفوز في الإياب سيواجهون سلافيا براغ أو دينامو كييف.

وأعد برشلونة عرضًا بقيمة 50 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب الشاب صاحب الإمكانات الهائلة، وسيكون بديلًا رائعًا لسيرغيو بوسكيتس.

ويحتاج أياكس إلى جني الكثير من المال لتعويض شراء العديد من اللاعبين بمبالغ كبيرة، حيث يسعى إلى التأهل لدوري الأبطال للتعويض، كما أن بيع دي يونغ لبرشلونة يوفّر له الأمر ذاته.