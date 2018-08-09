كيلور نافاس: الموت وحده يبعدني عن ريال مدريد

تعاقد ريال مدريد مع الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا قادمًا من تشيلسي في عقد يستمر لمدة 6 مواسم؛ ما يزرع الشكوك حول مصير حراسه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورفض الكوستاريكي كيلور نافاس الحارس الرسمي لريال مدريد في المواسم الثلاثة الأخيرة فكرة الرحيل، رغم التعاقد مع الحارس الدولي البلجيكي وأكد أن الموت وحده يبعده عن ريال مدريد.

نعم، قال كيلور نافاس في جواب عن سؤال لإذاعة “كادينا سير”: “أبقى أقولها بثقة وبقوة، لديَّ رغبة الرحيل توازي رغبة الموت”.

وتألق الحارس الكوستاريكي طيلة 3 مواسم ومنذ رحيل الأسطورة إيكر كاسياس، وكان له دور حاسم في فوز الفريق بـ 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا ولقبين في السوبر الأوروبي و3 ألقاب لكأس العالم للأندية، ولقب للدوري الإسباني، ولقب للسوبر الإسباني.

ويحتاج ريال مدريد لتحديد مصير 3 حراس وهم: الإسباني كيكو كاسيا والفرنسي لوكا زيدان والوافد الجديد الأوكراني أندريه لونين.

ومن المحتمل أن يفتح التعاقد مع كورتوا الباب لرحيل كيكو كاسيا فيما قد تتم إعارة الفرنسي لوكا زيدان أو الأوكراني أندري لونين.