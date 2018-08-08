كوتينيو يتحكم في مشاركة فيدال خلال مباراة كأس السوبر الإسباني

لم يتبقَّ سوى أربعة أيام على انطلاق الموسم الجديد في إسبانيا إذ يلتقي برشلونة بطل الدوري مع إشبيلية وصيف الكأس في السوبر الإسباني في مدينة طنجة المغربية يوم الأحد المقبل، لكن إرنستو فالفيردي يواجه مشكلة قبل هذه المباراة.

وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية إن فالفيردي سيعود إلى طريقة لعب 4-3-3 في سبيله للفوز بأول ألقاب الموسم، حيث سيدفع بغاسبر سيليسين في حراسة المرمى نظرًا لأنه تدرب وخاض مباريات أكثر من الحارس الأساسي أندريه تير شتيغن.

وبالطبع سيشارك جيرارد بيكيه أساسيًا وإلى جواره كليمنت لينغيه خاصة وأن المدافع الفرنسي لم يشارك في كأس العالم عكس مواطنه صمويل أومتيتي.

من المقرر أن يبدأ جوردي ألبا كظهير أيسر مع وجود نيلسون سيميدو في الظهير الأيمن بينما سيغيب سيرغي روبرتو للإيقاف بينما سيرجيو بوسكيتس سيكون عنصرًا أساسيًا كالعادة مع أرثر، حيث من المبكر للغاية مشاركة إيفان راكيتيتش العائد لتوه من الإجازة بعد المونديال.

ولا يوجد شك في قيادة ليونيل ميسي ولويس سواريز للهجوم، لكن المشكلة في اللاعب الثالث الذي قالت الصحيفة إنه “سيتوقف تحديده على حصول كوتينيو على جواز سفره البرتغالي ليصبح لاعبًا أوروبيًا”.

وسيحصل كوتينيو على جواز سفر برتغالي نظرًا لأن زوجته برتغالية ليصبح من دول الاتحاد الأوروبي؛ ما سيسمح بإضافة برشلونة للاعب آخر من أمريكا الجنوبية.

وفي حال عدم حصوله على جواز السفر في الوقت المناسب فيجب حينها عدم مشاركة فيدال الذي لم يشارك من قبل في أي مباراة مع الفريق.

ومن الخيارات المطروحة -أيضًا- للتشكيلة مالكوم المنضم حديثًا والذي تألق في المباريات الودية وكذلك عثمان ديمبلي.