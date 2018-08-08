مودريتش يعود لتدريبات ريال مدريد.. والإدارة تسعى لرفع راتبه لمنعه من الرحيل

أعلن نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي، عن عودة الكرواتي لوكا مودريتش، اليوم الأربعاء، للتدريبات استعدادًا لمباراتي ميلان في كأس سانتياغو برنابيو، والسوبر الأوروبي أمام أتلتيكو مدريد، إذ انتهت العطلة التي منحها إياه المدرب إثر مشاركته في كأس العالم روسيا 2018.

وأثارت أنباء رحيل مودريتش عن الفريق الملكي في الفترة الأخيرة الكثير من الجدل، في الوقت الذي قالت فيه صحيفة “ماركا” إن النادي يعرف قيمة لوكا ولن يدعه يرحل بسهولة خاصة بعد رحيل كريستيانو رونالدو، لذلك ينوي زيادة راتبه.

وكشفت الصحف الإيطالية في الأيام الماضية عن محاولات لفريق إنتر ميلان لضم اللاعب الكرواتي، إلا أن فلورنتينو بيريز أكد أنه لن يسمح برحيله بأقل من 750 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

Luka Modric back in training with Real Madrid ???? pic.twitter.com/EElQzvvVlN — SB (@Realmadridplace) August 8, 2018

ووفقًا لـ”ماركا”، فإن ريال مدريد يؤمن بأحقية مودريتش في الحصول على راتب أكبر من الذي يتقاضاه حاليًا، خاصة بعد الذي قدمه لريال مدريد في الفترة الماضية، وتألقه في كأس العالم -أيضًا- مع كرواتيا.

أضافت الصحيفة، أن الجميع في الإدارة وخاصة بيريز يرونه واحدًا من أهم لاعبي الفريق، وأن مصيره لن يكون مثل رونالدو الذي رحل بقيمة 100 مليون يورو بعد تخفيض قيمة الشرط الجزائي في عقده.

ولم تذكر الصحيفة قيمة الراتب الذي يعتزم أن يمنحه ريال مدريد لنجمه الكرواتي بعد الزيادة.

وقدم مودريتش مستوى رائعًا مع منتخب بلاده في كأس العالم وحصل على لقب أفضل لاعب بالبطولة بعد قيادته للحصول على المركز الثاني خلف “فرنسا” البطل.