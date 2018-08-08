رسميًا.. كيبا يفسخ عقده مع أتليتيك بلباو تمهيدًا لانتقاله إلى تشيلسي

أعلن نادي أتلتيك بلباو رسميًا عن دفع الشرط الجزائي والبالغ 80 مليون يورو في عقد الحارس الإسباني كيبا ليُصبح الحارس الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وذكرت شبكة “سكاى سبورتس” أن مسؤولى تشيلسي قاموا بدفع مبلغ 80 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي فى عقد الحارس مع بلباو من خلال مندوبين له بمقر الاتحاد الإسبانى صباح اليوم الأربعاء.

وذكر بيلباو في بيان: “أكدت رابطة الدوري الإسباني لنا أن كيبا أريزابالاغا استوفى كافة المتطلبات بفسخ التعاقد من جانب واحد مع نادي أتليتيك بيلباو”.

وأضاف: “(أنهى) العلاقة التي تربطه معنا منذ موسم 2004-2005 وتم سداد قيمة التعويض المنصوص عليها في العقد”.

ومن المتوقع أن يقوم تشيلسي بإعلان تعاقده مع كيبا أريزابالاغا لمدة 6 مواسم، ليكون الحارس الأغلى في التاريخ.

ليفربول كان وقع مع أليسون ليكون الحارس الأغلى في العالم مقابل 65 مليون جنيه إسترليني قبل أن يحطم تشيلسي الرقم مجددًا بدفع 71 مليون جنيه إسترليني.

Kepa abona la cláusula de rescisión https://t.co/945I0Y8ILC #AthleticClub — Athletic Club (@AthleticClub) August 8, 2018

وسيكون كيبا بديلًا لتيبو كورتوا الذي اقترب من الانتقال لريال مدريد، إذ من المنتظر أن يوقع على العقود الخميس المقبل.

كيبا كان قريبًا من الانتقال لريال مدريد الشتاء الماضي، ولكنه جدد تعاقده مع بلباو ليتم رفع قيمة الشرط الجزائي إلى 80 مليون يورو.

كيبا البالغ 23 عامًا شارك مع أتليتك بلباو في 31 مباراة الموسم الماضي استقبلت شباكه خلالها 44 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه في سبع مباريات.

كما ستحطم الصفقة رقمًا قياسيًا جديدًا بتنصيب كيبا كأغلى لاعب إسبانى على الإطلاق متخطيًا ألفارو موراتا “65 مليون يورو” وفرناندو توريس “59 مليون يورو”.