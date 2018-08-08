لاعبو أمريكا الجنوبية يسيطرون على تشكيلة نادي برشلونة في 2018

تعاقد نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية مع 3 لاعبين جدد من أمريكا الجنوبية، وهم البرازيليان أرثر ميلو ومالكوم والتشيلي أرثور فيدال ليصل عدد اللاعبين من أمريكا الجنوبية إلى 7 لاعبين في قائمة الفريق الحالية، وقد يتزايد العدد إلى 9 حال عدم رحيل المدافعين الكولومبي ياري مينا والبرازيلي مارلون سانتوس.

ويتواجد في برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والتشيلي أرثور فيدال والبرازيليين أرثر ميلو وفيليب كوتينيو ومالكوم ورافينيا، وهم السبعة المرشحون للبقاء الموسم المقبل.

فيما لازال الفريق يبحث عن مخرج لمدافعه الكولومبي ياري مينا والبرازيلي مارلون سانتوس، وحال بقائهما سيصبح العدد 9 لاعبين من أمريكا الجنوبية من 5 دول مع تفوق واضح للبرازيليين بـ5 لاعبين.

ويسيطر اللاعبون من أمريكا الجنوبية على هجوم برشلونة بتواجد ميسي وسواريز وكوتينيو ومالكوم ويتواجد معهم الفرنسي عثمان ديمبلي.

بينما في وسط الميدان يتواجد كل من البرازيليين أرثر ميلو والتشيلي أرثور فيدال والبرازيلي رافينيا فيما يضم الدفاع ياري مينا ومارلون سانتوس المرشحين للرحيل.

وفي عام 2018 تزايد عدد اللاعبين من أمريكا الجنوبية بشكل كبير في برشلونة إذ تعاقد في فترة الانتقالات الشتوية مع الكولومبي ياري مينا والبرازيلي فيليب كوتينيو وهو أغلى صفقة في تاريخ الفريق قادمًا من ليفربول، فيما ضم 3 لاعبين في الصيف الحالي منهم البرازيليين أرثر ميلو ومالكوم.