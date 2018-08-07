تقارير.. هذا الثلاثي خيار ريال مدريد حال رحيل لوكا مودريتش إلى إنتر ميلان

كشف تقارير صحفية أن إدارة نادي ريال مدريد بدأت تفكر في 3 خيارات لتعويض الرحيل المحتمل للكرواتي لوكا مودريتش، والذي تتحدث العديد من التقارير عن رحيله إلى إنتر ميلان الإيطالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن الثلاثي الصربي: ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط فريق لاتسيو الإيطالي، والدنماركي كريستيان إريكسن، صانع ألعاب فريق توتنهام الإنجليزي، ولاعب بايرن ميونيخ تياغو ألكانتار، على رادار إدارة الميرنغي لتعويض رحيل مودريتش المحتمل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “في ظل إغلاق سوق الانتقالات الإنجليزي، يوم الخميس المقبل لا يكاد يكون هناك وقت للمفاوضات مع توتنهام من أجل كريستيان إيركسن (26 عامًا) خاصة عندما يتعلق الأمر برئيس مثل دانيال ليفي”.

وأضافت:”على الرغم من هذا فإن إيركسن هو المُفضّل قبل الجميع لجودته ورؤيته في الملعب، ورغم أنه يلعب في مركز متقدم لكن في ريال مدريد يعتقدون أنه يمكنه التكيف مع المركز الذي يلعب فيه لوكا”.

وأوضحت:”يرحب جولين لوبيتيغي، مدرب الريال، بوصول إيركسن لكنه لن يستبعد تياغو ألكانتارا (27 عامًا)، حيث كانت إدارة ريال مدريد تملك إمكانية ضمه قبل خمس سنوات مقابل 20 مليون يورو عندما كان يلعب في برشلونة”.

وشددت:”يعتقد جولين لوبيتيغي أن ألكانتارا لاعب قادر على ضبط وتيرة اللعب، إضافة إلى ذلك فإن الدولي الإسباني لديه القدرة على العمل الكافي للعب أمام الدفاع والجودة للقيام بذلك في وقتٍ لاحق”.

واختتمت تقاريرها قائلة:”الخيار الثالث هو ميلينكوفيتش سافيتش حيث طلبت إدارة لاتسيو 100 مليون يورو للتخلي عنه، وهو مبلغ لم يكن ريال مدريد مستعد لدفعه، لكن هناك حديثًا مؤخرًا عن سعر 70 مليون يورو فقط لبيعه”.

ووفق تقارير صحفية سابقة فإن “مودريتش” طلب عقد اجتماع مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لمناقشة مسألة رحيله عن الفريق.

وأعلن “بيريز” في وقت سابق أن “مودريتش” لن يغادر ريال مدريد ما لم يدفع أحد الأندية الراغبة في الحصول على خدماته مبلغ 750 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي.

ويرتبط مودريتش” (32 عامًا) بعقد مع ريال مدريد يمتد إلى عام 2020، ويبلغ راتبه السنوي في الوقت الحالي نحو 9 ملايين يورو.