مدرب ريال مدريد ينفي تمرد ماتيو كوفاسيتش

نفى جوليان لوبيتيجي، مدرب ريال مدريد، تمرد لاعبه الكرواتي ماتيو كوفاسيتش ورغبة مواطنه لوكا مودريتش في الرحيل مؤكدًا أنهما سعيدان في الفريق، ولم تصدر منهما أي تصريحات تؤكد رغبتهما في الرحيل.

وقال المدرب الإسباني قبل مواجهة روما في الكأس الدولية للأبطال: “ليس لدي أي تأكيد لتصريحاته، ولم يغب عن التدريبات، تدرب بشكل طبيعي، وهو من لاعبي الفريق وشخصيًا أحب تواجده.”

وأضاف متحدثًا عن مودريتش: “قلت سابقًا وأكدت ما قاله الرئيس، أتحدث مع اللاعبين، وما أقوله لهم يبقى خاصًا بيننا؛ لكنه سعيد بالتواجد في ريال مدريد.”

وأكد مدرب ريال مدريد أن اللاعبَين لم يعبرا رسميًا عن رغبة في الرحيل، وقال: “ما أعرفه وأفهمه أنهما سعيدان بالتواجد معنا.”

وتحدث جوليان لوبيتيجي عن سوق الانتقالات وقال: “أنا والإدارة في تناغم تام حول الموضوع، وما نتحدث فيه يبقى خاصًا بيننا، خرج أحد اللاعبين الذي صنع التاريخ الحديث، وأرى أن نمضي سويًا كمجموعة وتلبية مطالب النادي.”

وأضاف المدرب الإسباني: “أستطيع أن أقول بكل الطرق، بإمكاننا أن ننافس على كل الألقاب بهذه المجموعة.”

وأشاد لوبيتيجي بالبرازيلي فينسيوس دونيور، كما عبر عن سعادته بعودة القائد سيرجيو راموس مؤكدًا أنه جاهز للعب رغم قصر فترة الإعداد، وقال: “أراه جيدًا ويعتني بنفسه، وسيصل جاهزًا لكونه يملك شخصية القيادة والتي لا يتخلى عنها.”

وعاد لوبيتيجي للدفاع عن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس مؤكدًا أنه لاعب رائع، وأنه سعيد بتواجده في الفريق.