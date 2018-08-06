ريال مدريد يكشف قميصه الثالث للموسم الجديد 2018/2019 (صور)

كشف ريال مدريد الإسباني، الإثنين قميصه الثالث للموسم الجديد 2018/2019.

والقميص من إنتاج شركة “أديداس” ويحمل اللون البرتقالي الفاتح، وسيخوض به الفريق الملكي بعض المباريات التي تقام خارج ملعبه سانتياغو برنابيو.

وارتدى ريال مدريد قميصًا بهذا اللون موسم 2011/2012، وأحرز حينها لقب الدوري الإسباني.

يشار إلى أن ريال يواصل استعداداته للموسم الجديد بخوض بطولة الكأس الدولية للأبطال في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يلاقي روما في أخر مبارياته في البطولة.

وخسر ريال مدريد 1/2 أمام مانشستر يونايتد ثم تغلب 3/1 على يوفنتوس في كأس الأبطال الودية، علمًا أنه سيلتقي ميلان الإيطالي في كأس سانتياغو برنابيو يوم 11 أغسطس.

ويبدأ ريال مدريد مشوراه الرسمي في الموسم الجديد بمواجهة أتلتيكو مدريد يوم 15 من الشهر الحالي في كأس السوبر الأوروبي في أستونيا.

ويستهل ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني يوم 19 أغسطس عندما يستضيف خيتافي.