بعد رحيل كريستيانو رونالدو.. هل حان وقت ماركو أسينسيو في ريال مدريد؟

يتشوق الكثيرون لظهور نادي ريال مدريد الإسباني في الموسم الجديد بعد أن تغير جلده وتولى قيادته المدرب الإسباني جولين لوبتيغي، بعد رحيل الفرنسي زين الدين زيدان، كما رحل النجم الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.

وأصبحت جماهير ريال مدريد تنتظر دور اللاعب الذي يعد خليفة كريستيانو رونالدو ويلعب الدور الذي كان يقوم به الدون داخل المستطيل الأخضر.

وتتجه الأنظار إلى اللاعب الإسباني ماركو أسينسيو الجناح الأيسر الموهوب الذي اكتشف موهبته المدرب زيدان ولكنه يسعى لتقديم أوراق اعتماده بكل قوة مع الريال وتقديم موسم مختلف ومميز.

وأصبح السؤال هل حان وقت أسينسيو في ريال مدريد بعد رحيل كريستيانو رونالدو؟ هذا ما تحاول إرم نيوز الإجابة عنه في التقرير التالي:

موهبة أسينسيو

يؤمن الكثيرون من مشجعي ريال مدريد بموهبة اللاعب الإسباني الواعد ماركو أسينسيو، خاصة أنه ظهر بمستوى رائع مع المدرب السابق زيدان، لكنه لم يحصل على الفرصة باستمرار.

ويجيد أسينسيو المراوغة ببراعة بجانب التسديد وهز الشباك باقتدار وهو ما يجعله محط أنظار جماهير ريال مدريد في الموسم الجديد لشغل دور رونالدو.

وأكد المحلل المصري هيثم فاروق لشبكة “إرم نيوز” أن أسينسيو لاعب رائع ويمثل مستقبل ريال مدريد ولكنه لن يكون خليفة كريستيانو رونالدو في الموسم الجديد تحديدًا.

وأضاف: “أسينسيو من اللاعبين الموهوبين الذين سيكون لهم دور في السنوات القادمة وأعتقد أن الموسم الجديد سيكون اختبارًا يحمل ضغوطًا كبيرة على اللاعب بعد رحيل كريستيانو رونالدو”.

ثقة لوبتيغي

يحظى أسينسيو بثقة مديره الفني الإسباني جولين لوبتيغي الذي سبق له قيادة منتخب بلاده ورحل قبل انطلاق بطولة كأس العالم الأخيرة بساعات بسبب تعاقده مع ريال مدريد والتفاوض دون إذن الاتحاد الإسباني.

وخاض أسينسيو مع لوبتيغي 10 مباريات خلال فترة ولاية المدرب الإسباني لاروخا وهو الأمر الذي يعكس أن اللاعب الموهوب سيكون أحد العناصر المهمة التي يعتمد عليها لوبتيغي في ريال مدريد.

رحيل رونالدو

لا شك أن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف ريال مدريد سيساهم في فرصة أكبر لأسينسيو للمشاركة في الموسم الجديد.

ومع عودة أسينسيو إلى ريال مدريد بعد الإعارة لإسبانيول، شارك اللاعب في الموسمين الماضيين في 91 مباراة وسجل 21 هدفًا وصنع 10 أهداف بواقع 4783 دقيقة من أصل 8190 دقيقة.

دعم كبير

يحظى أسينسيو بدعم كبير من جماهير ريال مدريد الإسباني التي تعتبره الموهبة القادمة من أبناء النادي.

ويسعى أسينسيو لإثبات جدارته بارتداء قميص ريال مدريد والبحث عن توطيد أقدامه في التشكيلة الأساسية خاصة أنه تألق في الوديات بشكل ملحوظ.