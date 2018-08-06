تحديد حكم السوبر الإسباني بين برشلونة وإشبيلية في طنجة

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم هوية الحكم الذي سيدير مباراة السوبر الإسباني بين ناديي برشلونة وإشبيلية، في مدينة طنجة المغربية.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن الاتحاد الإسباني استقر على تعيين كارلوس ديل سيرو غراندي حكمًا للمباراة التي تقام، الأحد المقبل، على ملعب مدينة طنجة.

وبدأ كارلوس ديل سيرو غراندي مسيرته التحكيمية في الأضواء العام 2011، في حين بدأ التحكيم الدولي العام 2013.

وأدار كارلوس ديل سيرو غراندي 137 مباراة في الدوري الإسباني، و4 مباريات في الدوري الأوروبي، كما أدار مباراة بين الهلال والباطن في الدوري السعودي موسم 2017/2018.

كما أدار كارلوس ديل سيرو غراندي مباراة نهائية وحيدة، وكانت بين برشلونة وإشبيلية في نهائي كأس إسبانيا العام 2016، وانتهت بفوز النادي الكتالوني 2/0، على ملعب فيسنتي كالديرون في العاصمة مدريد.

يشار إلى أن بطولة السوبر الإسباني تقام لأول مرة بنظام المباراة الواحدة، بعد أن كانت تقام بنظام مباراتي الذهاب والإياب، كما أنها المرة الأولى التي تلعب خارج إسبانيا.