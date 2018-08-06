صحيفة: تشيلسي سيدفع قيمة فسخ عقد الحارس يان أوبلاك مع أتلتيكو مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، أن نادي تشيلسي سيدفع قيمة فسخ عقد الحارس السلوفيني يان أوبلاك مع أتلتيكو مدريد، والتي تقدر بـ100 مليون يورو، لضمه في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” فإن تشيلسي سيدفع مبلغ 100 مليون يورو لأتلتيكو مدريد خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ويبدو أن اتجاه تشيلسي لدفع قيمة فسخ عقد أوبلاك مع أتلتيكو مدريد لعدم قدرته على إقناع حارسه البلجيكي تيبو كورتوا بالبقاء مع الفريق وتمديد عقده.

وكانت تقارير ذكرت اليوم الإثنين أن كورتوا (26 عامًا) أبلغ مدرب تشيلسي الجديد، الإيطالي ماوريسيو ساري إصراره على الرحيل عن الفريق.

ويعرف عن كورتوا رغبته في العودة إلى العاصمة الإسبانية مدريد، ولكن من بوابة ريال مدريد هذه المرة، بعد أن لعب 3 مواسم لأتلتيكو مدريد.

ويرغب كورتوا في العيش في إسبانيا حيث تقطن أسرته (زوجته وأولاده).

يشار إلى أن أوبلاك (25 عامًا) انضم إلى أتلتيكو مدريد العام 2014 قادمًا من بنفيكا مقابل 14 مليو يورو، بعد عودة كورتوا إلى تشيلسي العام 2014.

وشارك أوبلاك في 162 مباراة مع أتلتيكو مدريد، استقبل فيها 100 هدف، وحافظ على نظافة شباكه في 93 مباراة.