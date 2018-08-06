كم تبلغ قيمة فسخ عقد أرتورو فيدال مع نادي برشلونة؟

كشف نادي برشلونة الإسباني قيمة فسخ عقد لاعبه الجديد، التشيلي أرتورو فيدال، في تقديم اللاعب لوسائل الإعلام، اليوم الإثنين.

وقال جوردي ميستري، نائب رئيس برشلونة: “الشرط الجزائي في عقد فيدال يبلغ 300 مليون يورو”.

وأضاف: “لن نعلن عن قيمة الصفقة، بناءً على طلب من بايرن ميونخ”.

وخضع فيدال، للفحص الطبي، صباح الإثنين، في برشلونة، قبل أن يوقع عقدًا مدته 3 سنوات.

وانتقل فيدال من كواو كولو التشيلي إلى باير ليفركوزن العام 2007، وبعد 4 مواسم انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي، وبعد 4 مواسم أيضًا غادره إلى بايرن ميونخ.

ويملك فيدال 3 ألقاب في الدوري الألماني، و4 في الدوري الإيطالي، ولقبًا في كأس ألمانيا، ولقبًا في كأس إيطاليا، ولقبين في كأس السوبر الإيطالي، ولقبين في السوبر الألماني، ولقبين في كوبا أمريكا مع تشيلي.