أرتورو فيدال يصل إلى برشلونة.. ويصرح: أريد أن أفوز بكل شيء مع البرسا (صور وفيديو)

أعرب الدولي التشيلي أرتورو فيدال عن سعادته الكبيرة بارتداء قميص نادي برشلونة، إثر وصوله اليوم لاستكمال إجراءات انتقاله للفريق الكتالوني، قادمًا من بايرن ميونخ.

ويخضع اللاعب السابق ليوفنتوس، للفحص الطبي، ثم سيوقع عقوده مع برشلونة، قبل أن يتم تقديمه لوسائل الإعلام، غدًا الإثنين.

وقال اللاعب لدى وصوله: “أنا سعيد للغاية، ومتلهف لبدء التدريب مع زملائي، وارتداء هذا القميص الكبير، والقدرة على القيام بأشياء مهمة”.

وتابع: “أن أكون هنا فهو حلم، وأتمنى تحقيق جميع الأهداف. أريد أن أفوز بكل شيء، سأترك حياتي في الملعب من أجل ذلك”.

واختتم بحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”: “آمل أن أجلب الكثير من الحب هنا، خلال السنوات الثلاث التي سأقضيها هنا أريد الفوز بكل شيء مع برشلونة”.

وهبط صاحب الـ31 عاما، في مطار برشلونة مساء اليوم، ثم اتجه مباشرة لمتجر النادي الموجود داخل ملعب (كامب نو)، حيث التقطت عدسات المصورين صورا له وهو يرتدي قميصا يحمل شعار النادي الكتالوني.

ارتورو فيدال : أُريد الفوز بكل شيئ مع برشلونة ???? pic.twitter.com/eZc8jxkLyi — FCBW Media (@fcb_media1) August 5, 2018

وتقرر أن ينظم النادي مراسم تقديم لاعب بايرن ميونخ، ظهر غد الإثنين، قبل التقاط الصور بقميص الفريق.

وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات التقليدية، سيصبح اللاعب تحت إمرة المدير الفني إرنيستو فالفيردي، حيث سينضم للمران الجماعي للفريق رفقة باقي زملائه، بعد عودة بعثة البارسا من جولته بالولايات المتحدة.

ولعب فيدال 3 مواسم مع الفريق البافاري، وسيشغل في البارسا مكان البرازيلي باولينيو الذي عاد لجوانزو إيفرغراند الصيني، بعد مشاركته في مونديال روسيا.

وفاز فيدال مع يوفنتوس وبايرن بلقب الدوري الإيطالي والألماني، بشكل متتابع كل عام منذ 2012، وهو رابع صفقات برشلونة الصيفية بعد المدافع الفرنسي كليمنت لينغليت (إشبيلية) والجناح البرازيلي مالكوم فليبي سيلفا دي أوليفيرا (بوردو)، ولاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو (جريميو).

وخاض فيدال منذ أن شد الرحال لأوروبا قبل 12 عاما، 4 مواسم مع يوفنتوس (2011-2015) وقبلها لعب لباير ليفركوزن بين (2007-2011)، ثم عاد للدوري الألماني مرة أخرى مع بايرن (2015-2018).

ويحمل الدولي التشيلي في جعبته 7 ألقاب للدوري (4 مع اليوفي و3 مع بايرن) وكوبا أمريكا مرتين مع المنتخب التشيلي (2015 و2016)، فضلا عن لقبي “ابورتورا” وواحد في “كلاوسورا” بطولة كولو-كولو.

ولم يتوج من قبل بدوري الأبطال ولعب نهائي المسابقة الأوروبية مرة واحدة، حين خسر اليوفي أمام برشلونة في 2015.