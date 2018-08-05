الشرط الجزائي في عقد رودريغو يبعده عن ريال مدريد

أكد مارسيلينو غارسيا مدرب فالنسيا الإسباني أن مهاجمه الدولي الإسباني رودريغو مورينو يعد لاعبًا مهمًا لفريقه وأنه لن يغادر سوى بدفع الشرط الجزائي في عقده البالغ 107 مليون جنيه إسترليني، بعد تقارير عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع اللاعب في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ونقلت صحيفة “صن” عن المدرب الإسباني قوله: “رودريغو يملك شرطًا جزائيًا وأي نادٍ يرغب في التعاقد معه عليه أن يدفعه”.

وأضاف مدرب فالنسيا: “في حال دفع الشرط الجزائي وموافقة رودريغو على الرحيل لن يكون بوسعنا فعل أي شيء، لكن حاليًا نحن ملتزمون بالعقد”.

وبعد صعوبة التوقيع مع لاعبين جدد بسبب المطالب المالية المرتفعة المطلوبة من فرقهم خاصة النجم البلجيكي إيدن هازارد لاعب تشيلسي، اتجهت انظار ريال مدريد لرودريغو لأن جوليان لوبيتيغي كان وراء منحه فرصة اللعب للمنتخب الإسباني وأدخله اللائحة النهائية التي شاركت في كأس العالم في روسيا.

ومازال ريال مدريد لم يعلن عن صفقة لتعويض رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ويطالب أنصاره بالتعاقد مع مهاجم ينافس الفرنسي كريم بنزيما.