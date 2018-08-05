كورتوا يرغب في العودة إلى إسبانيا

أعلن وكيل أعمال البلجيكي تيبو كورتوا، حارس فريق تشلسي الإنجليزي، رغبة الأخير في العودة إلى إسبانيا لـ”أسباب عائلية”.

تصريحات وكيل أعمال كورتوا جاءت بعد تقارير تحدثت عن انتقال محتمل للحارس إلى فريق ريال مدريد.

وقال وكيل أعمال الحارس السابق لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، كريستوف هنروتاي، إن “كورتوا يريد الانتقال إلى العاصمة الإسبانية ليكون قريبًا من طفليه”، علمًا أن عقده مع فريقه الحالي تشلسي يمتد سنة إضافية.

وأضاف هنروتاي لصحيفة “ذا صن” البريطانية: “قرأت كثيرًا أن نادي تشلسي ترك حرية القرار لتيبو لجهة الاستمرار في صفوف الفريق من عدمه، وتوصل اللاعب إلى قرار أنه من الأفضل له الانتقال إلى مدريد”.

وتابع وكيل كورتوا: “بالنسبة له إنه قرار كبير، لأنه يريد أن يكون قريبًا من عائلته، وهناك عرض بإمكان تشلسي أن يقبله”، ولكورتوا ابنة تبلغ ثلاثة أعوام وصبي يبلغ عامًا واحدًا من علاقة سابقة.

ورأى هنروتاي أنه “من المفترض أن يشكل ذلك انزعاجًا للبعض، لأنه يريد مغادرة النادي، ونحن نتقبل ذلك”.

وأضاف: “لكننا أمام قرار إنساني مبني على شخص يريد أن يكون قريبًا من أولاده، وهذا شيء معقول أيضًا”، وكان المدرب الإيطالي لفريق تشلسي ماوريتسيو ساري أبدى، الجمعة، عدم يقينه بمصير حارس مرماه.

وقال وكيل حارس تشيلسي: “حتى هذه اللحظة كورتوا هو حارس مرمى تشلسي.. لكني لا أعرف شيئًا عن المستقبل.. الأمر يعود للنادي.. وأعتقد أن الأمر يتوقف عليه أيضًا”.

ومن المقرر أن يلتحق الحارس البلجيكي بتمارين ناديه الإنجليزي في الأيام القليلة المقبلة، بعد نيله جائزة أفضل حارس مرمى في المونديال.