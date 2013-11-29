قميص رونالدو الأكثر مبيعا في العالم

احتفظ قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريق ريال مدريد الإسباني بلقب الأكثر مبيعا في العالم لعام 2013، متفوقا على غريمه التقليدي و منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي من فريق برشلونة.

ووضع موقع (بيورلي فوتبول) تصنيفه السنوي لأكثر عشرة قمصان رياضية مبيعا خلال العام، وجاء على رأس القائمة رونالدو، فيما حل ميسي ثانيا.

وجاء النجم الألماني مسعود اوزيل الوافد الجديد لأرسنال الإنجليزي في المركز الثالث.

وغاب عن القائمة الفرنسي فرانك ريبيري نجم بايرن ميونيخ الألماني، كما لم تشمل آي لاعب من الدوري الإيطالي.

و كان حضور فريق مانشستر يونايتد و لاعبي الدوري الإنجليزي مميزا في الصفوف العشرة الأولى حيث ضمت القائمة ستة لاعبين ثلاثة من مانشستر يونايتد ( فان بيرسي و روني و كاغاوا) وواحد من أرسنال ( أوزيل ) وواحد من مانشستر سيتي ( يايا توري ) و لاعب من تشيلسي ( توريس ).

و احتل السويدي زلاتان إبراهيموفيش نجم باريس سان جرمان الصف السادس والبرازيلي نيمار نجم برشلونة الجديد الصف السابع.

وفيما يلي قائمة العشرة الأوائل:

1- كريستيانو رونالدو (ريال مدريد)

2- ليونيل ميسي (برشلونة)

3- مسعود أوزيل (أرسنال)

4- روبن فان بيرسي (مانشستر يونايتد)

5- واين روني (مانشستر يونايتد)

6- زلاتان إبراهيموفيتش (باريس سان جيرمان)

7- نيمار (برشلونة)

8- سرجيو اجويرو (مانشستر سيتي)

9- - فرناندو توريس (تشيلسي)

10- شينجي كاجاوا (مانشستر يونايتد)