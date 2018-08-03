ريال مدريد يُعين ألبرتو سيلاديس عضوًا جديدًا في الجهاز الفني

أعلن ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، يوم الجمعة، تعيين ألبرت سيلاديس مساعدًا للمدير الفني جولين لوبيتيجي الذي تولى تدريب الفريق الشهر الماضي.

وسيشغل سيلاديس اللاعب السابق لريال مدريد وبرشلونة دور المساعد الأول لجوليان لوبيتيجي المدرب الحالي لريال مدريد، وسبق أن عملا معًا في منتخب إسبانيا.

وغادر سيلاديس منصبه كمدرب لمنتخب إسبانيا تحت 21 سنة، لشعوره بخيبة أمل لعدم تعويضه جوليان لوبيتيجي على رأس المنتخب الأول، خصوصًا خلال كأس العالم روسيا 2018 حيث كان قد شغل منصب مساعد للمدرب الحالي لريال مدريد.

ولعب سيلاديس في ريال مدريد بين 2000 و2005 تخللها موسم إعارة لبوردو الفرنسي، وشارك في 101 لقاء وسجل 5 أهداف وفاز بدوري أبطال أوروبا، وانطلق في مسيرته كلاعب من برشلونة الذي لعب في صفوف فريقه الثاني والأول 5 مواسم.

ويعرف سيلاديس بعض لاعبي ريال مدريد الحالي؛ لكونه قام بتدريبهم في منتخب إسبانيا تحت 21 سنة، كماركو أسينسيو وداني سيبايوس وخيسوس فابيخو وبورغا مايورال، الذين لعبوا نهائي أمم أوروبا تحت 21 سنة أمام ألمانيا في 2017 .