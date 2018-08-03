أرتورو فيدال يغادر معسكر بايرن ميونخ تمهيدًا لانتقال إلى نادي برشلونة

ذكرت تقارير إعلامية ألمانية وإسبانية أن اللاعب التشيلي أرتورو فيدال غادر معسكر فريقه بايرن ميونخ على متن شاحنة صغيرة، عائدًا إلى الفندق تمهيدًا لسفره نحو برشلونة.

وينتظر برشلونة الدولي التشيلي لإجراء الفحوصات الطبية، والإعلان الرسمي عن صفقة انتقاله التي لن تكلف الفريق الكتالوني أكثر من 20 مليون يورو.

وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية قد أكدت أن فيدال أجرى الفحوصات الطبية مع برشلونة، وينتظر فقط اتفاق الفريقين على الصفقة للرحيل.

ويتواجد بايرن ميونخ في معسكر تدريبي بمنطقة قرب بحيرة، بمنطقة بافاريا التي تعتبر مدينة ميونخ عاصمتها.

وحضر فيدال التدريبات المفتوحة لبايرن ميونخ أمام الجماهير أمس الخميس.