لاعب نادي برشلونة على أعتاب إشبيلية

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، الجمعة، أن إشبيلية اقترب من استعادة أليكس فيدال من منافسه برشلونة في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية فإن برشلونة وإشبيلية اتفقا على كافة بنود صفقة أليكس فيدال، حيث سيعود مجددًا للنادي الأندلسي.

وأوضحت الصحيفة المقربة من أسوار النادي الكتالوني أن برشلونة سيحصل على 8، أو 9 ملايين يورو، بالإضافة إلى مليونين كمتغيرات.

وأفادت الصحيفة أن برشلونة وإشبيلية ينتظران عودة بعثة الفريق الكتالوني من الجولة الإعدادية، لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

وانضم فيدال البالغ من العمر 28 عامًا إلى برشلونة صيف العام 2015 مقابل47 مليون يورو، لكنه لم يحصل على مركز أساسي في تشكيلة النادي الكتالوني.

ولعب فيدال 47 مباراة مع إشبيلية سجل فيها 6 أهداف وصنع 11، في حين سجل 4 وصنع 11 في 51 مباراة مع برشلونة.