اليويفا يغلظ العقوبة ضد سمير نصري

غلّظ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، العقوبة الموقّعة على اللاعب الفرنسي سمير نصري، والذي أوقف أخيرًا لمدة 6 أشهر، بسبب خرق قواعد المنشطات.

وأوضحت شبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية، أن الاتحاد الأوروبي رفع العقوبة الموقعة على سمير نصري من 6 أشهر إلى 18 شهرًا.

وبذلك لن يستطيع سمير نصري أن يلعب كرة القدم قبل يناير، من العام 2019، لكن يمكنه الانضمام إلى التدريبات مع أي فريق في نوفمبر.

وقال اليويفا في بيان رسمي: “تم تعديل قرار الاتحاد الأوروبي للرقابة والأخلاقيات والتأديب الذي اتخذ في الـ22 من فبراير من العام 2018 على النحو الآتي:

1. يتم إيقاف اللاعب الفرنسي سمير نصري لمدة 18 شهرًا، تبدأ في الأول من يوليو من العام 2017.

2. يسمح للاعب سمير نصري بالعودة إلى التدريب مع أي نادٍ في الأول من نوفمبر، من العام 2018.

يشار إلى أن سمير نصري (30 عامًا) قد تلقى علاجًا في شركة طبية خاصة العام 2016، لكنه خالف تعليمات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “وادا”.

وتنص قواعد “وادا” على تعاطي الرياضي 50 ملليمترًا فقط من ذلك الدواء الذي تلقاه نصري، لكن اختبار المنشطات أثبت تعاطيه 500 ملليمتر، وذلك عندما كان في نادي إشبيلية الإسباني.