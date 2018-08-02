مانشستر يونايتد يبدأ التفاوض مع نادي برشلونة بشأن ياري مينا

أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن أحد مسؤولي مانشستر يونايتد وصل إلى برشلونة للتفاوض مع النادي الكتالوني بشأن التعاقد مع ياري مينا مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

ووصل مات غادغ مفاوض مانشستر يونايتد إلى برشلونة للتفاوض مع وكيل أعمال المدافع الكولومبي الدولي الذي كان بديلًا للدولي الإنجليزي هاري ماغواير الذي رفض ناديه ليستر سيتي الاستغناء عنه.

وقالت صحيفة “صن” البريطانية إن “مانشستر يونايتد تحوَّل نحو مدافع كولومبيا في كأس العالم عقب فشل التفاوض مع ماغواير البالغ من العمر 25 عامًا”.

وأعطى البرتغالي جوزيه مورينيو الضوء الأخضر لغادغ للتفاوض مع مينا بعد اقتراب فترة الانتقالات من نهايتها وفشل التعاقد مع ماغواير.

ويرغب برشلونة في بيع مينا وتراجع عن المبلغ الذي طلبه في البداية والبالغ 44 مليون جنيه إسترليني، رغم أنه تعاقد معه من بالميراس البرازيلي في يناير الماضي.

ويسعى إيفرتون وولفرهامبتون -أيضًا- للتعاقد مع مينا لكن عرض مانشستر يونايتد سيكون الأكثر إغراءً للاعب فارع الطول والذي سجل 3 أهداف لمنتخب بلاده في كأس العالم الأخيرة.