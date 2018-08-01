قبل أسبوعين من السوبر الأوروبي.. سيرجيو راموس يلتحق بتدريبات ريال مدريد

حصل جوليان لوبيتيجي مدرب ريال مدريد على دعم جديد بعد التحاق القائد سيرجيو راموس بتدريبات الفريق على بعد أسبوعين من لقاء السوبر الأوروبي الذي سيجمعه بالجار أتلتيكو مدريد في العاصمة الإستونية تالين.

وخاض ريال مدريد أول لقاء إعدادي للموسم الجديد في الكأس الدولية للأبطال، وفضّل المدرب جوليان لوبيتيجي منح الفرصة للاعبين الشباب، ولم يشارك الأساسيين سوى في دقائق قليلة.

ومنح ريال مدريد قائده سيرجيو راموس أيامًا إضافية للعطلة الصيفية أكثر من زملائه في منتخب إسبانيا: إيسكو، وناتشو، و ماركو أسينسيو، وكارفخال، ولوكاس فاسكيز .

وسيلتحق الثنائي البرازيلي: كاسيميرو، ومارسيلو، يومي 3 و4 من الشهر الحالي بتدريبات الفريق، فيما سيتأخر التحاق الفرنسي رافائيل فاران والكرواتيين ماتيو كوفاسيتش، ولوكا مودريتش، بالفريق لغاية يوم 11 من الشهر الحالي .

وسيكون من الصعب على لوبيتيجي الاعتماد على الثلاثي الذي لعب نهائي مونديال روسيا خلال لقاء السوبر الأوروبي ، بينما سيكون البرازيليان كاسيميرو، ومارسيلو، جاهزين للمشاركة .