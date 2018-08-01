برشلونة يسقط أمام روما في الكأس الدولية للأبطال (فيديو)

تلقى برشلونة الإسباني خسارة ثقيلة أمام روما الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما، فجر اليوم الأربعاء، بالولايات المتحدة الامريكية، ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

وسجل أهداف روما، ستيفان الشعراوي وأليساندرو فلورينزي وبريان كريستانتي ودييغو بيروتي في الدقائق 35 و78 و83 و86 على التوالي، بينما جاء هدفا برشلونة عن طريق رافينيا ومالكوم في الدقيقة الـ 7 والـدقيقة الـ50 من عمر المباراة.

مباراة ودية | برشلونة 1 × 0 روما | هدف اول برشلونة هدف رااااااائع خوراااااافي عاااااااالمي ????????????????????????متعه اقسم بالله متعههههه pic.twitter.com/Z6ubHdBTmi — فـهـد F24 (@iif24hd) August 1, 2018

وسيلعب روما مع ريال مدريد الإسباني في الثامن من أغسطس المقبل ضمن منافسات البطولة ذاتها، بينما سيلعب برشلونة مع ميلان الإيطالي في الخامس من الشهر ذاته.

ويلتقي برشلونة مع إشبيلية يوم الـ12 من أغسطس الجاري بمدينة “طنجة” المغربية، في بطولة كأس السوبر الإسباني.

مباراة ودية | برشلونة 1 × 1 روما | هدف التعادل روما الشعراوي FULL HD pic.twitter.com/lICc62dH1S — فـهـد F24 (@iif24hd) August 1, 2018

مباراة ودية | روما 1 × 2 برشلونة | هدف الثاني برشلونة FULL HD مالكوم ???????? pic.twitter.com/kbrZACwEJR — فـهـد F24 (@iif24hd) August 1, 2018

مباراة ودية | روما 2 × 2 برشلونة | هدف التعادل روما FULL HD pic.twitter.com/WF9OtM0kBg — فـهـد F24 (@iif24hd) August 1, 2018

مباراة ودية | روما 3 × 2 برشلونة | هدف الثالث روما FULL HD pic.twitter.com/ChOspRlfY0 — فـهـد F24 (@iif24hd) August 1, 2018