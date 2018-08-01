برشلونة يسقط أمام روما في الكأس الدولية للأبطال (فيديو)

برشلونة يسقط أمام روما في الكأس الدولية للأبطال (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

تلقى برشلونة الإسباني خسارة ثقيلة أمام روما الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما، فجر اليوم الأربعاء، بالولايات المتحدة الامريكية، ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

وسجل أهداف روما، ستيفان الشعراوي وأليساندرو فلورينزي وبريان كريستانتي ودييغو بيروتي في الدقائق  35 و78 و83 و86 على التوالي، بينما جاء هدفا برشلونة عن طريق رافينيا ومالكوم في الدقيقة الـ 7 والـدقيقة الـ50 من عمر المباراة.

وسيلعب روما مع ريال مدريد الإسباني في الثامن من أغسطس المقبل ضمن منافسات البطولة ذاتها، بينما سيلعب برشلونة مع ميلان الإيطالي في الخامس من الشهر ذاته.

ويلتقي برشلونة مع إشبيلية يوم الـ12 من أغسطس الجاري بمدينة “طنجة” المغربية، في بطولة كأس السوبر الإسباني.

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