بعد رحيل إنيستا وباولينيو.. ألكانتارا يظهر كصفقة مثالية لنادي برشلونة

رغم التفاوض مع أدريان رابيو من باريس سان جيرمان إلا أن تياغو ألكانتارا ظهر كصفقة محتملة أقرب لما يريده المدير الفني أرنستو فالفيردي الساعي للتعاقد مع صانع لعب جديد.

وبعد رحيل القائد أندريس إنيستا والبرازيلي باولينيو بات لاعب وسط بايرن ميونخ خيارًا حقيقيًا متاحًا للنادي الكتالوني خاصة وأنه سبق له اللعب في النادي الكتالوني قبل انتقاله للعملاق البافاري.

وفشلت مفاوضات برشلونة مع البوسني ميرالم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس الذي تمسك بلاعبه عقب قدوم كريستيانو رونالدو من أجل المنافسة بقوة على دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن بايرن ميونخ لا يمانع في رحيل ألكانتارا في ظل تولي نيكو كوفاتش تدريب الفريق خلفًا ليوب هاينكس.

وتناسب طريقة لعب ألكانتارا مع برشلونة وهو ما طلبه فالفيردي خاصة وأنه سبق ولعب تحت قيادة بيب غوارديولا في كامب نو.

ومثل سيسك فابريغاس وجيرارد بيكيه سينسجم ألكانتارا سريعًا مع زملائه السابقين ويمثل خيارًا قويًا في وسط الملعب كما أن شقيقه رافينيا لا يزال يلعب بالفريق.

وقال رافينيا عن فرصة انضمام شقيقه لبرشلونة “أود أن أرى تياغو في هذا الفريق. سيكون مناسبًا تمامًا في الوقت الحالي”.