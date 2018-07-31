أتلتيكو مدريد يعلن رسميًا رحيل الكرواتي فرساليكو والتعاقد مع سانتياغو أرياس

أعلن فريق أتلتيكو مدريد رسميًا إعارة لاعبه الدولي الكرواتي سيمي فرساليكو إلى إنتر ميلان مع بند يتيح للفريق الإيطالي شراء عقد اللاعب بشكل نهائي صيف 2019.

وستكلف الصفقة، بحسب تقارير إعلامية إسبانية، فريق إنتر ميلان حوالي 23 مليون يورو، ما بين مبلغ الإعارة لموسم وشراء العقد بشكل نهائي.

وفي نفس الوقت أعلن أتلتيكو تعاقده مع الدولي الكولومبي سانتياغو أرياس، لاعب إندهوفن الهولندي، والذي تواجد اليوم في مدريد لإتمام صفقة انتقاله رسميًا.

وشارك أرياس في جميع لقاءات المنتخب الكولومبي في كأس العالم بروسيا، ويبلغ من العمر 26 عامًا، وتألق في الدوري الهولندي خلال 5 مواسم، واختير أفضل لاعب الموسم الماضي، وكان محط اهتمام فرق كبرى في أوروبا، من بينها نابولي الإيطالي.

وكان أرياس قد غاب عن الصورة الرسمية لإندهوفن الهولندي، كما قام بمتابعة حساب مدربه الجديد دييغو سيميوني قبل انتقاله رسميًا إلى أتلتيكو مدريد.