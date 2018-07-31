روبياليس: نيوكاسل عرض مدربه بنيتز لقيادة منتخب إسبانيا في كأس العالم 2018

قال لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، عرض أن يتولى مدربه رفائيل بنيتز قيادة منتخب إسبانيا في كأس العالم عقب إقالة يولن لوبتيجي عشية انطلاق البطولة.

وتولى فرناندو هييرو، المدير الرياضي السابق للاتحاد الإسباني، قيادة الفريق مؤقتا بعد ساعات من إقالة لوبتيجي، قبل يوم واحد من انطلاق كأس العالم، وخرج المنتخب الإسباني بطل 2010 بعد ذلك من دور الستة عشر على يد روسيا الدولة المضيفة.

وقال روبياليس في مقابلة مع إذاعة “كادينا كوب” الإسبانية، اليوم الثلاثاء: “عندما قررت إقالة يولن اتصلت فورًا بهييرو وأبلغته بأنني لا أريد إجراء أي تغييرات، بعدها بيومين وصلتني رسالة من نيوكاسل تقول ‭’‬هل أنت مهتم بمدربنا؟ إنه تحت تصرفك‭’‬. شكرنا نيوكاسل وقلنا له لا”.

“لم نكن لنفعل ذلك مطلقًا، لم يكن بوسعنا تعيين بنيتز؛ لأننا في هذه الحالة سنكون تصرفنا بالطريقة نفسها التي نلوم يولن عليها”.

وأقيل لوبتيجي بسبب إعلانه أنه توصل لاتفاق من أجل تدريب ريال مدريد بعد كأس العالم، دون موافقة روبياليس.

ولم يرد نيوكاسل بعد على طلب من “رويترز” للتعقيب.

وأشار بنيتز في وقت سابق هذا الشهر إلى احتمال تدريب منتخب إسبانيا في كأس العالم، وقال للصحفيين في معسكر نيوكاسل التدريبي في دبلن: “ربما كانت هناك فرصة، لكني مازلت هنا وأنا سعيد بوجودي هنا”.

وعين لويس إنريكي مدربًا لإسبانيا في وقت سابق من الشهر الحالي.

ووجهت انتقادات إلى روبياليس من بعض وسائل الإعلام الإسبانية بسبب قرار الإقالة، الذي تسبب في إحداث فوضى في منتخب إسبانيا بعد مسيرة رائعة في التصفيات.

لكن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قال إنه تلقى رسالة تعاطف من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وأضاف روبياليس الذي قابل أوباما على هامش مؤتمر في مدريد هذا الشهر: “أجريت حوارًا مع أوباما وذكر مسألة إقالة لوبتيجي.

“قال لي إنني لو لم أتخذ قرارًا لكنت تعرضت لانتقادات أقل، لكن في بعض المواقف يجب أن يكون هناك رد فعل، وإنه كان قد اتخذ قرارات مشابهة للقرار الذي اتخذناه مع لوبتيجي”.