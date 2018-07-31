رغم رحيل ديني.. نادي برشلونة لن يتعاقد مع لاعب بديل لجوردي ألبا

غادر الفرنسي لوكاس ديني معسكر برشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية ويستعد لإكمال صفقة انتقاله نحو إيفرتون، مما سيترك فراغًا في الدفاع الأيسر للفريق الكاتالوني، حيث كان اللاعب الفرنسي بديلًا جيدًا للدولي الإسباني جوردي ألبا.

وحسب الصحافة الإسبانية، فبرشلونة لن يدخل السوق بحثًا عن ظهير أيسر ليكون بديلًا للدولي الإسباني جوردي ألبا، ويفضل الاعتماد على مدرسته لتصعيد أحد ناشئي الفريق للفريق الأول.

ويعرف الفرنسي إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة المركز جيدًا، لكونه لعب كمدافع أيسر حين كان لاعبًا، ويفضل منح الفرصة لأحد الشباب ليكون بديلًا لجوردي ألبا.

وتضم لائحة المرشحين للصعود للفريق الأول مارك كوكوريلا البالغ 20 سنة والذي يلعب في الفريق الثاني وفي منتخب إسبانيا للشباب، ومع نزول الفريق الثاني لبرشلونة لدوري الدرجة الثانية ” ب ” أصبح مطلوبًا من فرق أخرى.

ويعتبر مارك كوكوريلا المرشح الأبرز ليكون بديلًا لجوردي ألبا في الفريق الأول، وينافسه خوان ميرندا البالغ 18 سنة والفائز رفقة برشلونة للشباب بدوري أبطال أوروبا للشباب.

ويملك خوان ميراندا شرطًا جزائيًا في عقده الجديد مع برشلونة يبلغ 200 مليون يورو، بعد محاولات من فرق كبرى لخطفه، وقد يكون تصعيده للفريق الأول فرصة لحمايته من أطماع الفرق الكبرى ولتطوير مستواه.