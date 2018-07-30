ليونيل ميسي والثلاثي الإسباني يبدأون التدريب مع نادي برشلونة

سيعود ليونيل ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة وباقي لاعبي الفريق الدوليين جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه لتدريبات النادي الكتالوني، الثلاثاء، عقب نهاية الإجازة الصيفية لبدء الاستعداد للموسم الجديد.

وظهر ميسي وهو في حديقة منزله، الإثنين وهو يتدرب مع كلبه “راموس” في آخر أيام الإجازة قبل الانضمام لزملائه أبطال الليغا يوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة “ماركا” أن ميسي والثلاثي الإسباني سيتدرب في برشلونة بينما تستمر جولة الفريق الخارجية في الولايات المتحدة.

وقال النادي إن اللاعبين الأربعة سيحضرون في تمام الـ 9 صباح الثلاثاء إلى المقر التدريبي للنادي في برشلونة حيث سيخضعون لاختبارات طبية صارمة على أن يبدأ التدريب البدني في جلسة مغلقة في تمام الـ 6 مساء من اليوم نفسه.

وسيخوض برشلونة أولى مبارياته الرسمية خلال الموسم الجديد أمام إشبيلية في 12 أغسطس المقبل في طنجة بينما لن يعود باقي اللاعبين الدوليين الذين خاضوا نهائيات كأس العالم حتى مراحلها الأخيرة للتدريبات قريبًا خاصة صمويل أومتيتي مدافع فرنسا المتوجة باللقب.