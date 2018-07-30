جيمس رودريغيز ينهي الجدل.. أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ

حسم النجم الكولومبي جيمس رودريغيز الجدل حول مستقبله مع فريقه الحالي بايرن ميونخ، الذي يلعب إليه معارًا من ريال مدريد الإسباني.

وانتقل رودريغيز إلى بايرن ميونخ الصيف الماضي، قادمًا من ريال مدريد بعقد إعارة لموسمين مع إمكانية الشراء، لكن تقارير تحدثت عن رغبة جولين لوبيتيغي مدرب ريال مدريد الجديد، في استعادة اللاعب الكولومبي، رغم تبقي عقد على إعارته إلى بايرن ميونخ.

وقال رودريغيز في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “أريد أن أفوز بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ في جميع التكاليف، وهذه هي رغبتي لأنني سعيد جدًا هنا”.

وسجل رودريغيز 8 أهداف وقدّم 14 تمريرة حاسمة لزملائه في 39 مباراة في جميع المسابقات.

وأضاف رودريغيز: “في الوقت الحالي أفكر في الحاضر، أنا سعيد هنا في بايرن ميونخ”.

وقال نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ في تصريحان نقلتها “سبورت”: “إنه لاعب تطور كثيرًا، وأنا سعيد جدًا له وأعتقد أنه سيجعلنا سعداء جدًا”.

وأوضحت الصحيفة أن فشل ريال مدريد في استعادة رودريغيز، يمثل ضربة جديدة لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، بعدما غادر النجم البرتغالي كريستاينو رونالدو، وفشل في ضم إدين هازارد وويليان وتيبو كورتوا.