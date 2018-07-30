توماس توخيل: إدينسون كافاني لن يرحل عن باريس سان جيرمان

أكد الألماني توماس توخيل، المدير الفني الجديد لباريس سان جيرمان، بقاء مهاجمه إدينسون كافاني مع الفريق الفرنسي الموسم المقبل وعدم رغبته في الرحيل إلى أي نادٍ حتى لو كان ريال مدريد.

وقال المدير الفني السابق لبروسيا دورتموند عقب الفوز 3/2 على أتلتيكو مدريد في سنغافورة بكأس الأبطال الدولية الودية: “تحدثت مع كافاني ولم يعطِ أي إشارة على أنه حريص على الانتقال إلى نادٍ آخر، ولا حتى نادي ريال مدريد وهو النادي الذي ارتبط به”.

ويرى النادي الملكي أن كافاني أحد المهاجمين البارزين المرشحين للانضمام للفريق لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

ويرصد ريال مدريد العديد من المهاجمين للتعاقد مع أحدهم الصيف الحالي، في ظل رحيل الهداف التاريخي للنادي وهو رونالدو.

وأضاف توخيل في رده على سؤال بشأن شعوره بالقلق من انضمام كافاني إلى أحد المنافسين وهو ريال مدريد: “أعتقد أنه سيبقى في باريس سان جيرمان. لدي انطباع بأنه سيبقى معنا. تحدثت إلى كافاني ولم يمنحنِ أي إشارة إلى أنه يريد مغادرة النادي”.

ولم ينضم كافاني بعد إلى تشكيلة سان جيرمان التي تستعد للموسم الجديد، لحصوله على فترة راحة بعد مشاركته في كأس العالم الأخيرة.