الاتحاد الإسباني يعيد قرعة الدورين الأول والثاني من كأس الملك

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إعادة جزء كبير من قرعة الدورين الأول والثاني من كأس ملك إسبانيا؛ بسبب خطأ في استثناء فريقين ضمن 5 فرق من الدور الأول، فيما تم الإبقاء على القرعة التي جمعت فرق دوري الدرجة الثانية.

ويجمع الدور الأول والثاني فرق دوري الدرجة الثانية “أ” والدرجة الثانية “ب” والدرجة الثالثة، وكانت القرعة قد استثنت 5 فرق من لعب الدور الأول؛ بناء على نتائجها سابقًا، لكن خطأ أدى لاستفادة فريقي تيروال وأونيونيستاس، وتم إعفاؤهما من خوض الدور الأول.

وستعاد قرعة الدورين الأول الذي يشمل 18 مباراة، والثاني الذي يشمل 11 مباراة، مساء اليوم، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وتشارك فرق دوري الدرجة الأولى في كأس ملك إسبانيا، بداية من دور الـ 32، وقرر الاتحاد الإسباني إلغاء إجراء المباريات ذهابًا وإيابًا، خلال الأدوار 32 و16 وربع النهائي؛ بطلب من الفرق القوية.

وفاز برشلونة بلقب كأس الملك في المواسم الأربعة الأخيرة، علمًا أنه صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب برصيد 30 لقبًا.