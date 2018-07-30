ريال مدريد يكشف موقفه من طلب ماتيو كوفاسيتش بالرحيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، أن إدارة ريال مدريد رفضت طلب لاعب الفريق، الكرواتي ماتيو كوفاسيتش بالرحيل في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

واجتمع كوفاسيتش، البالغ من العمر 24 عامًا، مع مدرب ريال مدريد جولين لوبيتيغي قبل أيام، وطلب منه السماح له بالرحيل والانتقال إلى نادٍ آخر.

وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن إدارة ريال مدريد ترفض بشكل قاطع التفريط بخدمات كوفاسيتش، الذي انضم للفريق العام 2015، بطلب من المدرب السابق رافا بنيتيز.

وشددت الصحيفة على أن إدارة ريال مدريد والمدرب جولين لوبيتيغي، سيحاولان إقناع كوفاسيتش بالاستمرار والتخلي عن فكرة الرحيل عن الفريق الملكي.

وشارك كوفاسيتش في 109 مباريات مع ريال مدريد، وسجل 3 أهداف وصنع 8.

ويتردد أن أندية ليفربول ويوفنتوس وبايرن ميونخ وروما ومانشستر سيتي وإنتر ميلان ترغب في التعاقد مع كوفاسيتش.